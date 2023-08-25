Хунта Нигера разрешила армиям Мали и Буркина-Фасо помочь в случае интервенции

Хунта Нигера разрешила вооруженным силам Буркина-Фасо и Мали вмешаться, если территория этого государства будет атакована другими государствами.

Хунта Нигера разрешила вооруженным силам Буркина-Фасо и Мали вмешаться, если территория этого государства будет атакована другими государствами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Так, соответствующие приказы подписал лидер хунты генерал Абдурахаман Тиани. "Министры Буркина-Фасо и Мали подтвердили свое неприятие вооруженной интервенции против народа Нигера, которая будет рассматриваться как объявление войны", - сказано в документе.

Власти Мали и Буркина-Фасо с самого начала поддержали переворот и предупредили, что военное вмешательство будет расценено ими как объявление войны. К середине июля эти государства разместили боевую авиацию для реагирования "на любую агрессию против Нигера". К власти в Мали и Буркина-Фасо ранее также пришли военные.