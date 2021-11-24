Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов.

Как передает Report, при этом организация считает, что ответственность за ситуацию на границе несет как Польша, так и Беларусь.

Human Rights Watch призвал Польшу прекратить насилие против мигрантов, отменить режим ЧП, предоставить мигрантам возможность подать заявление на получение убежища. Организация считает, что нужно привлечь к ответственности сотрудников пограничной службы Беларуси, которые нарушают права мигрантов.

Правозащитники рекомендуют Евросоюзу оказать давление на Варшаву с целью создания условий для гуманитарных организаций работать в приграничной зоне. По их мнению, ЕС следует рассмотреть возможность временного переселения прибывших на территорию Польши людей в другие европейские страны.