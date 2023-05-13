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Хулуси Акар: Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки

Хулуси Акар: Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки.
Другие страны
13 мая 2023 г. 17:04
Хулуси Акар: Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки

Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы продлить на новый срок действие зерновой сделки", - сказал он.

Акар сообщал ранее по итогам состоявшейся 10-11 мая встречи в Стамбуле с участием представителей России, Турции, Украины и ООН по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, что стороны движутся в направлении ее пролонгации.

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