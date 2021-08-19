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Хулуси Акар: Стараемся, чтобы аэропорт в Кабуле работал в условиях безопасности

Хулуси Акар: Стараемся, чтобы аэропорт в Кабуле работал в условиях безопасности Мы прикладываем все усилия, стараемся, чтобы аэропорт в Кабуле оставался открытым, работал в условиях безопасности и служил всему Афганистану.
Другие страны
19 августа 2021 г. 13:25
Хулуси Акар: Стараемся, чтобы аэропорт в Кабуле работал в условиях безопасности

Мы прикладываем все усилия, стараемся, чтобы аэропорт в Кабуле оставался открытым, работал в условиях безопасности и служил всему Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"До сих пор не было никакого нападения, агрессии или вмешательства в работу аэропорта. Мы внимательно следим за событиями, учитывая, что ситуация может измениться в любой момент. Мы поддерживаем наших афганских братьев с 2002 года. У нас с Афганистаном общие культурные, исторические ценности. Позицию Турции касательно помощи Афганистану знает и ценит весь мир. Мы продолжаем нашу деятельность", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Turkish Defense Minister: "We are trying to keep airport safe and open" 
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Aeroportun təhlükəsiz şəkildə açıq qalmasına çalışırıq”

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