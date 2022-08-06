Хулуси Акар: Перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев

Экспорт зерновых из трех портов Украины осуществляется без сбоев, сообщил в субботу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Экспорт зерновых из трех портов Украины осуществляется без сбоев, сообщил в субботу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

По сообщению, Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, в ходе которого выразил удовлетворение процессом перевозки зерна по гуманитарному коридору. Акар отметил важную роль в бесперебойных поставках на мировые рынки зерна Совместного координационного центра (СКЦ), высказавшись за "продолжение усилий в вопросе вывоза сельхозпродукции".

Глава Минобороны Турции также сообщил, что второе судно с зерном из трех, которые в пятницу вышли из портов Украины, прибыло к Стамбулу. На рейде у входа в Босфор представители СКЦ проведут досмотр сухогрузов.