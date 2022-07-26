Хулуси Акар: Координационный центр по экспорту зерна продолжает интенсивную работу

Совместный координационный центр в Стамбуле по вопросам морского экспорта продукции АПК из Украины продолжает вести интенсивную работу, поскольку необходимо как можно раньше отправить первые судна с украинским зерном заказчикам.

Совместный координационный центр в Стамбуле по вопросам морского экспорта продукции АПК из Украины продолжает вести интенсивную работу, поскольку необходимо как можно раньше отправить первые судна с украинским зерном заказчикам.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Во время встречи Акар подчеркнул, что Турция выполняет и будет выполнять свою часть обязательств в рамках отправки грузов из морпортов Украины.

По данным турецкого ведомства, его глава выразил удовлетворение новостью о возможном начале экспорта зерна из Украины на нынешней неделе.