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Хулуси Акар: Греция действует вопреки законам и реальности

Хулуси Акар: Греция действует вопреки законам и реальности "Греция является примером плохого соседа, поведение которого противоречит законам и реальности".
Другие страны
5 октября 2022 г. 18:54
Хулуси Акар: Греция действует вопреки законам и реальности

"Греция является примером плохого соседа, поведение которого противоречит законам и реальности".

Как сообщает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Анкара выступает за справедливое распределение природных ресурсов Эгейского моря в соответствии с международным правом и дружественными и соседскими отношениями: "Мы не отступим ни на миллиметр. Мы не можем проявить понимание в этом вопросе".

По словам министра, некоторые политики в Греции продолжают нагнетать обстановку во имя своих личных интересов.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Yunanıstan hüquq və reallığa zidd davranır"

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