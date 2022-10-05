Хулуси Акар: Греция действует вопреки законам и реальности

"Греция является примером плохого соседа, поведение которого противоречит законам и реальности".

"Греция является примером плохого соседа, поведение которого противоречит законам и реальности".

Как сообщает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Анкара выступает за справедливое распределение природных ресурсов Эгейского моря в соответствии с международным правом и дружественными и соседскими отношениями: "Мы не отступим ни на миллиметр. Мы не можем проявить понимание в этом вопросе".

По словам министра, некоторые политики в Греции продолжают нагнетать обстановку во имя своих личных интересов.