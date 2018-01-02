Хулиганы сожгли в новогоднюю ночь во Франции более 1 тыс. машин

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Хулиганы сожгли в новогоднюю ночь во Франции 1031 автомобиль.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило французское министерство внутренних дел.

В ходе беспорядков полиция задержала по всей стране 510 человек. Сообщается также, что в городе Шампиньи-сюр-Марн хулиганы напали на патруль полиции. Стражи порядка смогли задержать троих из числа нападавших, ведется поиск остальных преступников.В прошлый Новый год 945 машин были повреждены или уничтожены.

Как сообщал портал iz.ru, в новогоднюю ночь в Парижском регионе хулиганами были сожжены более 250 автомобилей.