Хулиганы попытались поджечь комиссариат полиции Бордо

В Бордо пресекли попытку поджога здания комиссариата полиции после телеобращения президента Франции Эмманюэля Макрона к нации по теме пенсионной реформы вечером в понедельник.

В Бордо пресекли попытку поджога здания комиссариата полиции после телеобращения президента Франции Эмманюэля Макрона к нации по теме пенсионной реформы вечером в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Le Figaro.

Издание сообщает, что протестующие "пытались поджечь здание комиссариата" и для этого сложили возле него "мусорные баки, которые хотели запалить".

Однако подразделениям полиции "удалось разогнать вандалов". В общей сложности в беспорядках участвовали около 200 хулиганов, причем некоторые из них были вооружены металлическими палками. Вандалы подожгли несколько десятков мусорных баков. Сейчас полиция изучает записи камер наружного наблюдения, чтобы установить личности нарушителей, отметило издание. При этом в ходе демонстраций против пенсионной реформы, которые прошли в Бордо 23 марта, вандалы подожгли дверь в здание мэрии.