Huawei запланировала массовые увольнения в американской "дочке"

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei планирует уволить сотни сотрудников своей дочерней структуры в США - исследовательской компании Futurewei.

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Всего численность сотрудников Futurewei составляет 850 человек, ее отделения расположены в штатах Техас, Калифорния и Вашингтон.

Издание ссылается на собственные источники. Оно отмечает, что точное число тех, кто может лишиться работы, еще не называлось.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Представители руководства Huawei отвергали обвинения в том, что собрали секретную информацию по запросу правительства КНР.