Huawei подала в суд на правительство США

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, иск был подан в окружной суд Техаса.

Представители компании подчеркивают, что власти США не смогли предъявить основания для запрета использования продуктов Huawei.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания.