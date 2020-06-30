​Huawei и ZTE объявлены угрозами нацбезопасности США

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei была объявлена угрозой национальной безопасности США.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение было принято Бюро по общественной и внутренней безопасности Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC). Глава комиссии Аджит Пай отметил, что компания имеет связь с компартией Китая и военными подразделениями страны.

Кроме того, к угрозе нацбезопасности была приравнена компания ZTE.

После данного решения компании не могут использовать средства из фонда общих услуг FCC для «приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками". Фонд насчитывает около 8,3 млрд долларов США.