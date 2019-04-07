Хуан Гуайдо: "Власти Венесуэлы в панике"

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступил 6 апреля с утверждением, что правительство Венесуэлы пребывает в панике.

Как передаёт со ссылкой на телеканал TVV, об этом Гуайдо заявил во время своего выступления на митинге в Каракасе.

"У властей паника. Президентский дворец Мирафлорес дрожит, потому что мы на улице. Пока они контролируют четыре квартала, мы организовали 358 точек протеста по всей стране", - сказал лидер оппозиции.

Также Гуайдо добавил, что антиправительственные митинги и акции протеста не прекратятся, "как бы тяжело это ни было". Он отметил, что 10 апреля начнётся новый этап операции "Свобода". Что конкретно имеется в виду под этой фразой - политик не уточнил.

Кроме этого оппозиционер сообщил, что задержанные во время субботних митингов депутаты Национальной ассамблеи были освобождены.

"Мне только что сообщили, что они освободили депутатов Нору Брачо и Ренсо Приету. Это произошло благодаря людям на улицах, которые не позволили их забрать", - сказал политик.