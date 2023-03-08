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Хуан Гуайдо примет участие в праймериз оппозиции Венесуэлы

Хуан Гуайдо примет участие в праймериз оппозиции Венесуэлы Один из лидеров венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо примет участие в праймериз в качестве кандидата в президенты страны.
Другие страны
8 марта 2023 г. 09:04
Хуан Гуайдо примет участие в праймериз оппозиции Венесуэлы

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо примет участие в праймериз в качестве кандидата в президенты страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник партия "Народная воля".

"Абсолютным большинством голосов на федеральной встрече активистов "Народная воля" выбрала Хуана Гуайдо кандидатом в президенты. Он представит партию на праймериз и потом на президентских выборах в 2024 году, если так решат венесуэльцы", - говорится в сообщении.

Ранее коалиция оппозиционных партий Венесуэлы объявила, что 22 октября организует праймериз для определения единого кандидата на президентских выборах, проведение которых ожидается в 2024 году.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его президентом. В конце декабря прошлого года венесуэльская оппозиция упразднила так называемое временное правительство Гуайдо.

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