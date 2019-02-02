Хуан Гуаидо готов начать диалог с Пекином как можно скорее

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил о готовности как можно скорее начать выстраивать диалог с официальным Пекином, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Китай, учитывая его конкурентоспособность и рынок, является основным мировым игроком, с которым мы хотели бы возобновить наши отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве", - заявил Х.Гуаидо в интервью газете South China Morning Post.
Он добавил, что готов начать конструктивные отношения и диалог с Китаем "как можно скорее".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости