Хуан Гуаидо готов начать диалог с Пекином как можно скорее

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил о готовности как можно скорее начать выстраивать диалог с официальным Пекином, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Китай, учитывая его конкурентоспособность и рынок, является основным мировым игроком, с которым мы хотели бы возобновить наши отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве", - заявил Х.Гуаидо в интервью газете South China Morning Post.

Он добавил, что готов начать конструктивные отношения и диалог с Китаем "как можно скорее".