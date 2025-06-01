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ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси" боевого крыла организации.
Другие страны
1 июня 2025 г. 17:48
ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси" боевого крыла организации.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира отряда в батальоне ХАМАС "Аль-Маваси" Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба", - говорится в заявлении.

По информации ЦАХАЛ, ликвидированный "командовал террористическим отрядом, который 22 января 2024 года обстреливал противотанковыми ракетами здания, где действовали израильские войска, а также танковый отряд, обеспечивавший безопасность сил в районе Аль-Маваси, что привело к гибели 21 солдата".

В ведомстве добавили, что "террорист принимал участие в многочисленных атаках против военнослужащих Армии обороны Израиля".

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Версия на английском языке Hamas leader of cell behind deaths of 21 IDF soldiers in 2024 ambush killed in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın komandirini zərərsizləşdirib

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