ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси" боевого крыла организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси" боевого крыла организации.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира отряда в батальоне ХАМАС "Аль-Маваси" Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба", - говорится в заявлении.

По информации ЦАХАЛ, ликвидированный "командовал террористическим отрядом, который 22 января 2024 года обстреливал противотанковыми ракетами здания, где действовали израильские войска, а также танковый отряд, обеспечивавший безопасность сил в районе Аль-Маваси, что привело к гибели 21 солдата".

В ведомстве добавили, что "террорист принимал участие в многочисленных атаках против военнослужащих Армии обороны Израиля".