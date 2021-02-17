О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украина продлевает карантин до 30 апреля

Украина продлевает карантин до 30 апреля Также планируется вернуться к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от эпидемической ситуации
Другие страны
17 февраля 2021 г. 16:34
Украина продлевает карантин до 30 апреля

Кабинет министров Украины продлевает общегосударственный карантин в стране до 30 апреля, а также возвращается к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от эпидемической ситуации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства Украины.

"Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года", - сказал он, представляя соответствующий проект постановления. Документом также предлагается продлить до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

По словам Степанова, планируется также установить на территории Украины адаптивный карантин с разделом регионов на четыре зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi