Украина продлевает карантин до 30 апреля

Также планируется вернуться к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от эпидемической ситуации

Кабинет министров Украины продлевает общегосударственный карантин в стране до 30 апреля, а также возвращается к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от эпидемической ситуации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства Украины.

"Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года", - сказал он, представляя соответствующий проект постановления. Документом также предлагается продлить до 30 апреля режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

По словам Степанова, планируется также установить на территории Украины адаптивный карантин с разделом регионов на четыре зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.