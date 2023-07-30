О нас

ВСУ: потери РФ за последние сутки составили 480 человек

ВСУ: потери РФ за последние сутки составили 480 человек За последние сутки потери российской стороны в Украине составили 480 человек.
Другие страны
30 июля 2023 г. 09:52
ВСУ: потери РФ за последние сутки составили 480 человек

За последние сутки потери российской стороны в Украине составили 480 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Согласно информации, общие боевые потери армии РФ составили 245 700 единиц личного состава.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года уничтожено танков - 4 205 (+14 за сутки) ед.; боевых бронированных машин - 8 178 (+11) ед.; артиллерийских систем – 4 795 (+9) ед.; РСЗО - 698 (+0) ед.; средства ПВО - 459 (+1) ед.; самолетов - 315 (+0) ед.; вертолетов - 311 (+0) ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 011 (+4) ед.; крылатые ракеты - 1 347 (+0) ед.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armed Forces of Ukraine: Russia's manpower losses exceed 245,000
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu: Son gün ərzində Rusiya 480 hərbçi itirib

Самое важное

Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
29 июля 2023 г. 17:31
Выполнены испытательные полеты самолета Лачын
ФотоВыполнены испытательные полеты самолета "Лачын"
29 июля 2023 г. 13:25
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться Лачын
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын"
29 июля 2023 г. 12:25
В Минобороны состоялось служебное совещание, проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе
В Минобороны состоялось служебное совещание, проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе
29 июля 2023 г. 11:56
В Физули обнаружены боеприпасы
В Физули обнаружены боеприпасы
29 июля 2023 г. 10:39
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
29 июля 2023 г. 10:34
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
29 июля 2023 г. 09:56
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
29 июля 2023 г. 09:30
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
28 июля 2023 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi