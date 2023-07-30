ВСУ: потери РФ за последние сутки составили 480 человек

За последние сутки потери российской стороны в Украине составили 480 человек.

За последние сутки потери российской стороны в Украине составили 480 человек.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Согласно информации, общие боевые потери армии РФ составили 245 700 единиц личного состава.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года уничтожено танков - 4 205 (+14 за сутки) ед.; боевых бронированных машин - 8 178 (+11) ед.; артиллерийских систем – 4 795 (+9) ед.; РСЗО - 698 (+0) ед.; средства ПВО - 459 (+1) ед.; самолетов - 315 (+0) ед.; вертолетов - 311 (+0) ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 011 (+4) ед.; крылатые ракеты - 1 347 (+0) ед.