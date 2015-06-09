​HSBC продает активы в Турции и Бразилии

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Банковская группа HSBC Holdings продаст подразделения в Бразилии и Турции в рамках программы реструктуризации бизнеса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"HSBC в настоящее время проводит значительное перепрофилирование своего бизнес-портфеля. HSBC намерен продать свои подразделения в Турции и Бразилии, но планирует сохранить присутствие в Бразилии и работать с крупными корпоративными клиентами", - говорится в сообщении компании.

В рамках программы реструктуризации банковская группа сократит объем рисковых активов на сумму около 290 млрд. долларов США, компания также намерена сократить расходы на 4,5–5 млрд. долларов США к 2017 году.

В рамках программы HSBC Holdings уволит от 22 тыс. до 25 тыс. сотрудников, то есть около 10% всего персонала банковской группы.

При этом банк объявил планы об ускорении инвестиций в азиатские активы, в частности, банк намерен развивать бизнес в Китае и странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы признаем, что мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним", - заявил глава HSBC Holdings Стюарт Гулливер.