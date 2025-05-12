HSBC стал самой дорогой компанией Великобритании

Акции международной биофармацевтической компании AstraZeneca Plc падали на 5,8% в ходе торгов в понедельник, в результате чего она уступила статус лидера по капитализации в Великобритании банку HSBC.

Акции международной биофармацевтической компании AstraZeneca Plc падали на 5,8% в ходе торгов в понедельник, в результате чего она уступила статус лидера по капитализации в Великобритании банку HSBC.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

Рыночная стоимость AstraZeneca опустилась до 154 млрд фунтов стерлингов ($203 млрд), тогда как капитализация HSBC выросла на 4%, до 156 млрд фунтов.

Акции AstraZeneca падают вслед за бумагами других фармкомпаний на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он подпишет указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств.

"Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие лекарственные препараты будут снижены почти сразу же на 30-80%", - написал Трамп в своей соцсети.

Тем временем цена бумаг европейских банков, включая HSBC, активно растет после сообщения о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин - на американские товары до 10%.