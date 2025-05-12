О нас

HSBC стал самой дорогой компанией Великобритании

HSBC стал самой дорогой компанией Великобритании Акции международной биофармацевтической компании AstraZeneca Plc падали на 5,8% в ходе торгов в понедельник, в результате чего она уступила статус лидера по капитализации в Великобритании банку HSBC.
Другие страны
12 мая 2025 г. 15:02
HSBC стал самой дорогой компанией Великобритании

Акции международной биофармацевтической компании AstraZeneca Plc падали на 5,8% в ходе торгов в понедельник, в результате чего она уступила статус лидера по капитализации в Великобритании банку HSBC.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

Рыночная стоимость AstraZeneca опустилась до 154 млрд фунтов стерлингов ($203 млрд), тогда как капитализация HSBC выросла на 4%, до 156 млрд фунтов.

Акции AstraZeneca падают вслед за бумагами других фармкомпаний на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он подпишет указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств.

"Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие лекарственные препараты будут снижены почти сразу же на 30-80%", - написал Трамп в своей соцсети.

Тем временем цена бумаг европейских банков, включая HSBC, активно растет после сообщения о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин - на американские товары до 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Фидан: В ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов
Фидан: В ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов
12 мая 2025 г. 15:32
Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху
Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху
12 мая 2025 г. 14:48
Молдова подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро
Молдова подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро
12 мая 2025 г. 14:33
Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции
Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции
12 мая 2025 г. 14:15
МИД Польши: Генконсульство РФ в Кракове могут закрыть в течение 30 дней
МИД Польши: Генконсульство РФ в Кракове могут закрыть в течение 30 дней
12 мая 2025 г. 13:28
В Южной Корее семь кандидатов в президенты начали предвыборную кампанию
В Южной Корее семь кандидатов в президенты начали предвыборную кампанию
12 мая 2025 г. 13:21
Страны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против РФ
Страны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против РФ
12 мая 2025 г. 13:13
США пока не планируют сокращать воинский контингент в Европе
США пока не планируют сокращать воинский контингент в Европе
12 мая 2025 г. 12:22
ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины
ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины
12 мая 2025 г. 12:19
США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней
США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней
12 мая 2025 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi