Human Rights: Во Франции оказывающие гуманитарную помощь беженцам подвергаются давлению

"Во Франции те, кто оказывает гуманитарную помощь беженцам, подвергаются преследованиям и давлению со стороны полицейских".

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в отчете неправительственной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном сегодня.

В отчете говорится, что в приграничной с Италией зоне полицейские, злоупотребляя должностным положением, под различными предлогами досматривают и штрафуют представителей гражданского общества и добровольцев, которые стараются оказать помощь беженцам.

Организация по защите права человека обвиняет французскую полицию в преднамеренных преследованиях и оказании давления с целью воспрепятствовать гуманитарной деятельности, и требует от правительства взяв этот вопрос под контроль, предпринять соответствующие меры.

Отметим, что по законодательству Франции, за незаконное проникновение на территорию страны и оказание помощи в незаконном проживании в стране грозит 5 лет тюрьмы и штраф в размере 30 000 евро. Однако согласно закону, за оказание гуманитарной помощи наказания не предусмотрено.