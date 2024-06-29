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HRW: В ходе протестов в Кении были убиты минимум 30 человек

HRW: В ходе протестов в Кении были убиты минимум 30 человек В ходе антиправительственных митингов в Кении погибли как минимум 30 человек.
Другие страны
29 июня 2024 г. 10:20
HRW: В ходе протестов в Кении были убиты минимум 30 человек

В ходе антиправительственных митингов в Кении погибли как минимум 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Ранее СМИ сообщали о гибели 13 человек и более 200 раненых.

В отчете HRW говорится, что 23 человека были убиты полицейскими к вечеру 25 июня, еще семь - в другие дни. Эти данные организация подтверждала с помощью разговоров с родственниками погибших и свидетелями убийств, записей в больницах и моргах Найроби. HRW также указывает на большое количество пропавших без вести после участия в протестах по всей стране.

Протесты в Кении начались 18 июня на фоне принятия парламентом страны законопроекта о повышении налогов для пополнения бюджета. Ранее Казначейство страны сообщало о дефиците бюджета в размере 1,56 млрд долларов. Оппозиционные политики призвали президента Уильяма Руто уйти в отставку.

Днем 25 июня протестующие прорвались в парламент страны. В результате применения слезоточивого газа пострадала сестра бывшего президента США Барака Обамы - Аума Обама. 26 июня Уильям Руто отказался подписывать закон о бюджете и предложил внести в него поправки, их рассмотрят после 23 июля.

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