Управление тюрем Египта опровергло данные об освобождении Мубарака - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Замглавы МВД Египта и начальник Управления тюрем и исправительных заведений страны генерал Хасан ас-Сохаги в среду опроверг появившуюся ранее в некоторых электронных СМИ информацию об окончательном освобождении экс-президента Хосни Мубарака в связи с истечением срока его заключения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Никаких распоряжений от Генпрокуратуры по ситуации с Мубараком и его сыновьями не было. Мубарак и его сыновья продолжат находиться под наказанием в виде лишения свободы на три года, если не поступит каких-либо новых распоряжений от генерального прокурора", - сообщил ас-Сохаги египетской газете "Эль-Вафд".

Он также опроверг, что когда-либо заявлял о том, что экс-президент Египта отбыл весь срок заключения и считается свободным. "Управление только выполняет решения Генпрокуратуры и судов, мы сами никаких решений не принимаем", - добавил он.



Первая новость была опубликована в 17:26

Экс-президент Египта Хосни Мубарак, несмотря на приговор по делу о коррупции, вынесенный ему в субботу, освобожден из-под стражи, ему было зачтено время, проведенное в следственном изоляторе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил руководитель пенитенциарного ведомства Египта Хасан Сухаги.

Суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Хосни Мубарака и двух его сыновей Аля и Гамаля к трем годам тюрьмы усиленного режима на повторном процессе по обвинению в коррупции.

"Генеральная прокуратура известила нас, что экс-президент полностью отбыл свое наказание, после того как ему было зачтено время, проведенное под следствием по этому делу", - заявил Сухаги.

Он также отметил, что экс-глава государства "не является подследственным по другим делам, а поэтому вышел из-под стражи".

Сыновья политика пока продолжают находиться в заключении.

По данным следствия, экс-президент и его сыновья присвоили 125 миллионов египетских фунтов (около 18 миллионов долларов), выделенных из бюджета Египта на ремонт и реставрацию дворцов главы государства. Однако, по данным обвинения, деньги направлялись на строительство и дизайн частных особняков и офисов семьи экс-президента.