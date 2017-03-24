Хосни Мубарак освобожден из тюрьмы

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак был освобожден из тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 88-летний Хосни Мубарак был освобожден из тюрьмы после почти шести лет заключения.

Напомним, в начале 2011 года в ряде арабских стран начались массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическими и социальными проблемами.

25 января 2011 несколько тысяч людей в Каире вышли с требованием отставки Хосни Мубарака. Протесты в Египте продолжались 18 дней.