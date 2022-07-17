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Хорватия запретила Вучичу посещение комплекса концлагеря Ясеновац

Хорватия запретила Вучичу посещение комплекса концлагеря Ясеновац Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, это решение является скандальным и антиевропейским.
Другие страны
17 июля 2022 г. 15:42
Хорватия запретила Вучичу посещение комплекса концлагеря Ясеновац
Александар Вучич

Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац, это решение является скандальным и антиевропейским.

Как передает Report, об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала TV Pink премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории", - сказала премьер.

Отметим, что Вучич собирался посетить Ясеновац с частным визитом и почтить память сербов, погибших в лагере во время Второй мировой войны. Практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток со стороны хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.

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Версия на английском языке Croatia bans Serbian president from visiting Jasenovac death camp
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya Serbiya prezidentinə Yasenovac ölüm düşərgəsinə getməyi qadağan edib

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