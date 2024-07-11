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Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 млн евро

Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 млн евро Власти Хорватии в 2024 году выделили Киеву военной помощи на 66,6 млн евро и продолжат увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.
Другие страны
11 июля 2024 г. 17:25
Хорватия выделила Украине военную помощь на 66,6 млн евро

Власти Хорватии в 2024 году выделили Киеву военной помощи на 66,6 млн евро и продолжат увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Иван Анушич.

Глава минобороны находится в составе делегации Хорватии на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.

"Все члены НАТО в год выделяют всего 40 миллиардов евро Украине, а республика Хорватия на основании своих экономических возможностей должна в этом участвовать с 66,6 млн евро. Хорватия через дотации военного оборудования Украине в этом году уже достигла этой суммы. Показатель в 2% ВВП отчислений на оборону Хорватия достигнет до 2027 года", - отметил он.

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