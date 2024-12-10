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Хорватия приостановила рассмотрение заявлений сирийцев об убежище

Хорватия приостановила рассмотрение заявлений сирийцев об убежище Власти Хорватии приняли решение приостановить рассмотрение заявлений граждан Сирии о предоставлении убежища до выработки единого решения на уровне Евросоюза.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 09:58
Хорватия приостановила рассмотрение заявлений сирийцев об убежище

Власти Хорватии приняли решение приостановить рассмотрение заявлений граждан Сирии о предоставлении убежища до выработки единого решения на уровне Евросоюза.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД республики Давор Божинович.

По его словам, Министерство внутренних дел дало указания компетентным службам в связи с временным приостановлением рассмотрения обращений граждан Сирии о получении убежища. Этот процесс продолжится до тех пор, пока не будет принято решение на уровне Европейского Союза.

"Мы все вместе надеемся, что ситуация в Сирии позволит сирийцам вернуться в свою страну, что отвечает интересам, я бы сказал, всех", - приводит слова Божиновича пресс-служба хорватского МВД.

Ранее о приостановке рассмотрения заявлений от сирийцев об убежище сообщили Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Кипр.

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