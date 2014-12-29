Голосование на президентских выборах в Хорватии завершилось

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 28 декабря 2014 года в Хорватии завершилось голосование на президентских выборах страны.

Как передает Report, избирательные участки закрылись в 19:00, начался подсчет голосов.

По данным Государственной избирательная комиссии Хорватии, согласно последним подсчетам, явка составила всего 36,36%. Четыре кандидата участвовали в президентских выборах: действующий президент Иво Йосипович, представляющий Социал-демократическую партию Хорватии; Милан Куюнджич от "Союза за Хорватию" Колинда; Грабар-Китарович, выступающая от правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество" и Иван Синчич от неправительственной организации "Живая стена".

Президент Хорватии избирается на 5 лет. Местный телеканал HRT со ссылкой на данные exit poll сообщает, что в первом туре с 38,9% голосов лидирует действующий президент Иво Йосипович.