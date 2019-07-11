 Наверх

Хорватия подала заявку о переходе на евро

Хорватия подала заявку о переходе на евро

Хорватия подала официальную заявку на присоединение к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврогруппы Марио Сентено.

“Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути”,- заявил Сентено на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Присоединение к так называемому Европейскому механизму валютных курсов планируется осуществить к 2020 году. После этого государству потребуется по меньшей мере три года для того, чтобы завершить все необходимые процедуры и стать полноправным членом Еврозоны.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!