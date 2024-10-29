Хорватия передаст Украине 60 танков и БМП за скидку на немецкие Leopard 2A8

Хорватия по договоренности с ФРГ передаст Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, за что получит скидку на приобретение 50 Leopard 2A8.

Хорватия по договоренности с ФРГ передаст Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, за что получит скидку на приобретение 50 Leopard 2A8.

Как передает Report , об этом сообщило хорватское Минобороны.

Согласно информации, в Берлине состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра обороны Иван Анушич и начальника Генштаба ВС Хорватии генерал-полковника Тихомира Кундида с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Отмечается, что главной темой встречи стало оснащение и модернизация хорватской армии. Германия предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместного приобретения основных боевых танков Leopard 2A8.

"Министры обороны Анушич и Писториус подписали документ о намерениях, в котором выразили готовность поставить Украине 30 хорватских танков M-84 и 30 боевых машин пехоты M-80, запасные части и боеприпасы. Финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ за эти танки и боевые машины, будут использованы для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - уточняется в сообщении.