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Хорватия передаст Украине 14 вертолетов Ми-8

Хорватия передаст Украине 14 вертолетов Ми-8 Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8, поставка которых анонсировалась еще в ноябре.
Другие страны
26 февраля 2023 г. 07:09
Хорватия передаст Украине 14 вертолетов Ми-8

Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8, поставка которых анонсировалась еще в ноябре.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Jutarnji list.

Как выяснило издание, боевые машины будут готовы к отправке ориентировочно через 10 дней. По данным журналистов, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии и сейчас проходят техническое обслуживание на базе авиационно-технического центра в Большой Горице.

Кроме прочего, с вертолетов снимают всю существующую маркировку и проводят ремонтно-восстановительные работы.

"Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу", – пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiya Ukraynaya 14 ədəd Mi-8 helikopteri verəcək

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