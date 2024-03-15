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Хорватия назначила дату проведения парламентских выборов 

Хорватия назначила дату проведения парламентских выборов  Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в пятницу что парламентские выборы в стране пройдут 17 апреля.
Другие страны
15 марта 2024 г. 18:25
Хорватия назначила дату проведения парламентских выборов 

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что парламентские выборы в стране пройдут 17 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, президент Зоран Миланович назначил дату голосования после того, как парламент Хорватии распустился 14 марта. На выборах в апреле правящий консервативный Хорватский демократический союз будет противостоять группе центристских и левых партий, которые объявили, что будут баллотироваться в качестве альянса.

Миланович также назначил голосование по выборам в Европарламент на 7 июня. Премьер-министр Андрей Пленкович призвал сначала провести выборы в национальный парламент.

До конца года в Хорватии также должны состояться президентские выборы.

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