Хорватия назначила дату проведения парламентских выборов

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил в пятницу что парламентские выборы в стране пройдут 17 апреля.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что парламентские выборы в стране пройдут 17 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, президент Зоран Миланович назначил дату голосования после того, как парламент Хорватии распустился 14 марта. На выборах в апреле правящий консервативный Хорватский демократический союз будет противостоять группе центристских и левых партий, которые объявили, что будут баллотироваться в качестве альянса.

Миланович также назначил голосование по выборам в Европарламент на 7 июня. Премьер-министр Андрей Пленкович призвал сначала провести выборы в национальный парламент.

До конца года в Хорватии также должны состояться президентские выборы.