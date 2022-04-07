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Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны

Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и ЕС в связи военными действиями в Украине.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 04:26
Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и ЕС в связи военными действиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на полях заседания глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Мы сделаем это (вышлем часть дипломатов РФ из страны) из солидарности с НАТО и ЕС и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов", - подчеркнул Грлич-Радман.

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