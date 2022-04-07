Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и ЕС в связи военными действиями в Украине.

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и ЕС в связи военными действиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на полях заседания глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Мы сделаем это (вышлем часть дипломатов РФ из страны) из солидарности с НАТО и ЕС и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов", - подчеркнул Грлич-Радман.