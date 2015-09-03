Хорватия намерена выдвинуть главу МИД страны в качестве кандидата на пост генсека ООН

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Хорватии приняло решение о выдвижении министра иностранных дел Весны Пусич на пост следующего генерального секретаря ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на Dnevnik.hr, 11 сентября в ООН будет принята резолюция, в которой будет установлен новый порядок избрания следующего генерального секретаря.

По словам В.Пусич, новая процедура очень сложная, и факт выдвижения кандидата, в первую очередь, дает странам, которые выдвинули своих претендентов, стать более заметными.

Отметим, срок истечения мандата действующего генерального секретаря организации Пан Ги Муна истекает в декабре 2016 года.