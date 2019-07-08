​Хорватия начала процесс вступления в зону евро

Хорватия "направила официальное письмо о своем намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу", что является первым этапом присоединения страны к зоне евро.

Как передаёт Report, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.

"Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути", - заявил Сентену.