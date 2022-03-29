Хорватия может затратить почти €173 млн на прием беженцев с Украины

Власти Хорватии могут затратить порядка 173 млн евро из бюджета для приема прогнозируемых 20 тыс беженцев с Украины.

Власти Хорватии могут затратить порядка 173 млн евро из бюджета для приема прогнозируемых 20 тыс беженцев с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник национальная газета

По данным издания, указанная цифра является приблизительной, но она включает в себя обеспечение разного рода помощи 20 тыс беженцев в течение одного года. В то же время отмечается, что в настоящее время по частным квартирам и мини-отелям в Хорватии расселены только порядка 10 тыс человек, прибывших с Украины, что пока исключает выделение из бюджета значительных финансовых ассигнований на их содержание.

"В случае приема 20 тыс лиц, перемещенных с Украины, прогноз расходов на один год из государственного бюджета составляет 1,3 млрд кун (около 173 млн евро), - приводит газета данные национального министерства внутренних дел. - На данный момент мы можем говорить только о проекции, потому что не можем предположить, в какой пропорции будут (прибывать) взрослые и дети".

В настоящее время каждый беженец с Украины в среднем обходится хорватскому бюджету в 143 куны ежедневно (19 евро). С учетом пребывания в стране 10 409 украинцев общая сумма обеспечения условий для приема беженцев уже составляет 1,44 млн кун (193 тыс евро) каждый день.

Если порядка 80% из 20 тыс украинских беженцев будут проживать в частных квартирах, владельцам которых власти страны обязуются выплачивать до 480 евро ежемесячно, то за один год только на эти цели уйдет 96 млн евро. К этому также добавятся единовременные выплаты украинцам и оплата им обязательного медицинского страхования.