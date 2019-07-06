Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году. Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.

“Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом”, - отметил Вуйчич.

Он также добавил, что Хорватии для присоединения к еврозоне необходимо выполнить несколько условий, среди них - поддерживать стабильность собственной финансово-банковской системы, а также улучшить контакты с Европейским центральным банком (ЕЦБ).