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Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году

​Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году

Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году. Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.

“Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом”, - отметил Вуйчич.

Он также добавил, что Хорватии для присоединения к еврозоне необходимо выполнить несколько условий, среди них - поддерживать стабильность собственной финансово-банковской системы, а также улучшить контакты с Европейским центральным банком (ЕЦБ).

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