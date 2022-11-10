О нас

Хорватия до конца года войдет в Шенгенскую зону

Хорватия до конца года войдет в Шенгенскую зону Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 15:56
Хорватия до конца года войдет в Шенгенскую зону

Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европарламента.

В документе, принятом 534 голосами (53 - против, 25 - воздержались), Европарламент одобряет превращение Хорватии в полноправного члена Шенгенской зоны.

"Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в 8 областях Шенгенского законодательства. Еврокомиссия и Евросовет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года", - сказал после голосования докладчик Пауло Рангель.

Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Европейским советом единогласно.

Как отмечается в сообщении, Европейский парламент уже давно выступает за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения, которая сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
10 ноября 2022 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
10 ноября 2022 г. 13:18
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
10 ноября 2022 г. 11:59
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi