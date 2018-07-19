Холера в Йемене унесла жизни более 2300 человек

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Йемене за последние 13 месяцев эпидемия холеры унесла жизни свыше 2300 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил йеменский офис Детского фонда ООН (UNICEF) в своем Twitter.

За указанный период в Йемене от холеры погибли 2311 человек, в стране зафиксировано 1,118 миллиона случаев заболеваний.

Несмотря на усилия международных и гуманитарных организаций по предотвращению распространения эпидемии, в связи отсутствием в Йемене системы здравоохранения и продолжающимися вооруженными столкновениями эпидемия стремительно распространяется.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии (апрель 2017 года) в Йемене зафиксировано около одного миллиона случаев заболевания холерой.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.