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    Холера в Йемене унесла жизни более 2300 человек

    В этой стране зафиксировано 1,118 млн случаев заболеваний холерой

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/  В Йемене за последние 13 месяцев эпидемия холеры унесла жизни свыше 2300 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил йеменский офис Детского фонда ООН (UNICEF) в своем Twitter.

    За указанный период в Йемене от холеры погибли 2311 человек, в стране зафиксировано 1,118 миллиона случаев заболеваний.

    Несмотря на усилия международных и гуманитарных организаций по предотвращению распространения эпидемии, в связи отсутствием в Йемене системы здравоохранения и продолжающимися вооруженными столкновениями эпидемия стремительно распространяется.

    Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии (апрель 2017 года) в Йемене зафиксировано около одного миллиона случаев заболевания холерой.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

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