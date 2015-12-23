 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ходорковский объявлен в международный розыск

    Бывший владелец российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Бывший владелец российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

    "Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск", — сказал Маркин.

    Михаил Ходорковский арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 15 млрд. долларов. 20 декабря 2013 года президент России Владимир  Путин подписал указ о помиловании, освободив его от отбывания наказания. После освобождения поселился с семьей в Швейцарии, где получил вид на жительство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi