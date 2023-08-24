Хлеб в Польше подорожал за год почти на 25%

В июле этого года в Польше хлеб и мучные изделия подорожали на 24,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

В июле этого года в Польше хлеб и мучные изделия подорожали на 24,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"От месяца к месяцу хлебобулочная продукция вновь начинает дорожать все сильнее, - пишет издание. - К сожалению, все указывает на дальнейшее подорожание в ближайшие месяцы".

По данным газеты, хлеб входит в группу из пяти категорий товаров, дорожающих самыми быстрыми темпами, в которую также входят овощи, предметы бытовой химии, товары для детей и кондитерские изделия.

В настоящее время средняя цена буханки хлеба весом в один кг составляет в Польше 4,8 злотых (около 1,2 доллара).