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    "Хезболла" сорвала 36-ю попытку избрать президента Ливана

    В зале заседаний находились лишь 72 из 86 депутатов, необходимых для голосования

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Ливанские парламентарии в 36-й раз попытались избрать главу государства. Попытка провалилась из-за отсутствия кворума – в зале заседаний находились лишь 72 из 86 депутатов, необходимых для голосования.

    Голосование вновь сорвала "Хезболла" и ее союзники, которые раз за разом бойкотируют попытки избрать президента. Председатель парламента Неби Берри был вынужден назначить новую попытку на 27 марта.

    Ливан остается без президента с конца мая 2014 года, когда истекли полномочия Мишеля Сулеймана. Политический кризис оказывает все большее влияние на жизнь страны, четверть населения которой составляют беженцы из Сирии.

    Растущее влияние "Хезболла" привело к резкому ухудшению отношений Ливана и арабских монархий Персидского залива. Саудовская Аравия заморозила военную помощь. Пострадало также экономическое сотрудничество. Монархии признали шиитскую группировку террористической организацией.

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