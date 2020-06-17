​Hilton намерена сократить около 2,1 тыс. сотрудников из-за пандемии

Американская компании Hilton Worldwide, которая владеет сетью гостиниц в десятках стран, намерена сократить около 2,1 тыс. сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте.

В документе констатируется, что пандемия "создала беспрецедентные проблемы" для туристической отрасли. Руководство Hilton с целью снижения затрат намерено "сократить примерно 2 100 должностей в корпорации по всему миру". Кроме того, на 90 дней будут продлены введенные ранее меры, в их числе отправка части персонала в неоплачиваемый отпуск, уменьшение продолжительности рабочего дня сотрудников и их оплаты.

"Ни разу за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с таким мировым кризисом, во время которого люди практически прекращали путешествовать", - отметил глава компании Кристофер Нассетта.