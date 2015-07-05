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    Хиллари Клинтон заявила о важности для США вести себя умнее с Россией

    По ее мнению, США не должны прекращать контакты с Москвой, несмотря на все существующие проблемы в отношениях двух стран

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ США должны действовать умнее по отношению к России и президенту Владимиру Путину, заявила один из кандидатов на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    "Мы должны быть умнее в том, как мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию (с Россией)", - сказала Клинтон, которую цитирует BBC.

    По словам Клинтон, США не должны прекращать контакты с Москвой, несмотря на все существующие проблемы в отношениях двух стран.

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