Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США 74-летняя Хиллари Клинтон сообщила во вторник, что сдала положительный тест на ковид и испытывает легкие симптомы заболевания.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США 74-летняя Хиллари Клинтон сообщила во вторник, что сдала положительный тест на ковид и испытывает легкие симптомы заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в социальной сети Twitter.

"Я сдала положительный результат теста на ковид. У меня легкие простудные синдромы, но чувствую себя хорошо", - написала она в Twitter.

Клинтон добавила, что ее супруг, Билл Клинтон, 42-й президент США, занимавший этот пост с 1993 по 2001 год, также сдал тест на коронавирус, однако его результат был отрицательным. Тем не менее бывший глава Белого дома временно самоизолируется в целях предосторожности.