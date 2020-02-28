 Наверх

Хиллари Клинтон запустит подкаст в связи с выборами

Хиллари Клинтон запустит подкаст в связи выборами

Бывший госсекретарь и кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон в конце весны запустит подкаст.

Как передает Report со ссылкой на CNN, это предоставит демократам лишний раз заявить о себе в ходе президентской кампании 2020 года.

По данным издания, в подкасте Клинтон также намерена поразмышлять об итогах выборов в 2016 году, где она баллотировалась на пост главы государства.

Ранее Клинтон заявила, что все время думает о том, каким президентом могла бы стать и что сделала бы по-другому. По ее словам, она думает об этом все время. Клинтон подчеркнула, что у следующего президента будет сложная задача — исправить все, что было сломано.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!