​Хиллари Клинтон выбрала себе вице-президента

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала в своем Twitter имя потенциального вице-президента, с которым она пойдет на выборы.

Как передает Report, им стал сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн.

«С волнением оглашаю имя своего напарника, Тима Кейна, человека, который посвятил свою жизнь борьбе за права других людей», — написала она.

«Только что говорил по телефону с Хиллари. Для меня большая честь быть ее напарником», — ответил Кейн.