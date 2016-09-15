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    Хиллари Клинтон возобновила предвыборную кампанию после болезни

    Сегодня она выступит в Северной Каролине и на ужине в Вашингтоне

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон возобновила свою  предвыборную кампанию после болезни. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, cегодня после трехдневного перерыва из-за диагностированной у нее пневмонии Х.Клинтон выступит в Северной Каролине и на ужине в Вашингтоне. 

    Ранее Клинтон из-за болезни отменила поездку в Калифорнию в рамках своей предвыборной кампании.

    11 сентября, во время траурного мероприятия в Нью-Йорке, посвященного памяти жертв теракта 2001 года, Клинтон резко стало плохо. Она не смогла самостоятельно добраться до своего автомобиля. 

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