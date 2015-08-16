​Хиллари Клинтон возложила ответственность за возникновение ИГИЛ на Джорджа Буша

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Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон отвергла обвинения своего конкурента по предвыборной гонке за пост президента страны Джеба Буша, возложившего на нее часть ответственности за возникновение «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, выступая в штате Айова, Клинтон заявила, что обострение ситуации в Ираке произошло из-за действий администрации президента Джорджа Буша-младшего.

При этом она обратила внимание на то, что Джеб Буш защищает действия своего брата, тем самым пытаясь скрыть целостную картину произошедшего.

По ее словам, именно Джордж Буш заключил с тогдашним правительством Ирака соглашение о выводе американских войск из страны к концу 2011 года, что стало причиной усиления ИГИЛ в регионе.