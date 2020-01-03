Хиллари Клинтон стала ректором

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013 годы) назначена ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении, распространенном североирландским учебным заведением, Клинтон стала 11-м ректором и первой женщиной на этой должности в истории вуза, основанного в 1845 году.

"Я рад, что Университет Квинс выбрал Хиллари Клинтон в качестве своего ректора", - заявил проректор и председатель ученого совета вуза Стивен Прентер, отметив, что бывшая первая леди США, "сделала значительный вклад в дела Северной Ирландии и, являясь всемирно признанным лидером, будет отлично отстаивать интересы Университета Квинс и будет вызывающим вдохновение примером для подражания университетского сообщества".